Tennis, Lorenzo Musetti: “Non facile giocare contro Pellegrino. La vigilia? Dispiace per Fognini, siamo tutti negativi”

Lorenzo Musetti conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale di un torneo ATP. L’azzurrino, a 18 anni e 7 mesi, è il primo classe 2002 a centrare questo target, dominando il match valido per la rassegna in Sardegna che lo vedeva opposto al connazionale Andrea Pellegrino. Una partita senza storia, vinta dal ragazzo nativo di Carrara con il punteggio di 6-2 6-1.

“Giocare contro Pellegrino, che è un amico, non è mai facile come non lo è stato con Zeppieri a Roma. Oggi c’era tanto vento, condizioni difficili e ho saputo sfruttarle al meglio. Ho giocato il mio tennis che gli dava fastidio e sono riuscito a portarla a casa“, le parole a caldo di Lorenzo. Un match, però, accompagnato da una vigilia un po’ turbolenta per quanto è accaduto a Fabio Fognini: il caso positivo del ligure, ricordando il match di doppio disputato con Musetti, aveva creato qualche allarme. Tuttavia, come confermato dallo stesso tennista italiano, gli esiti sono stati negativi: “Siamo tutti dispiaciuti per quanto è accaduto a Fabio, abbiamo comunque fatto tutti i controlli del caso e siamo risultati negativi. Il protocollo è abbastanza chiaro, abbiamo avuto la possibilità di giocare“.

Sulla sua strada ora il tedesco Yannick Hanfmann (n.101 del mondo), che ha preso letteralmente al pallate la testa di serie n.3 del torneo Casper Ruud. Un successo netto quello del teutonico (6-2 6-1) e quindi una sfida impegnativa per l’azzurrino che in questo 2020 così particolare aveva già incontrato questo giocatore nel Challenger di Todi, venendo sconfitto nel secondo turno. Un torneo vinto poi da Hanfmann: “Arriva da un periodo di forma, sta giocando molto bene, battere Ruud sulla terra non è da poco. Ci avevo perso in tre set giocando abbastanza bene. Vedremo domani. Sta giocando bene, è in fiducia“, l’analisi di Lorenzo.

