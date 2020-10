Roland Garros 2020, Matteo Berrettini: “Non ho giocato bene un torneo importante. Mi sentivo male in campo”

Si è fermata al terzo turno l’avventura di Matteo Berrettini al Roland Garros 2020. Il tennista romano è stato eliminato in tre set dal tedesco Daniel Altmaier, numero 186 del ranking ATP. Una sconfitta che brucia e che fa male per il miglior tennista azzurro dal quale i tifosi si attendevano decisamente di più.

Matteo Berrettini nel post partita, però, non si nasconde e ammette i propri errori e le proprie mancanze: “Mi sentivo male in campo e mi sento male adesso. Non ho giocato bene in un torneo importante. Fa male, ma credo che il tennis sia anche questo. Faticavo a trovare la giusta energia, il giusto atteggiamento“.

Loading...

Loading...

Il numero 8 del mondo ha ammesso che la sua condizione psicologica ha pesato moltissimo sulla sua prestazione: “Ero nervoso, ma quando cercavo di calmarmi ero troppo calmo. Oggi è stata una giornata no da ogni punto di vista. Eppure, nonostante tutto ho quasi vinto un set. Forse se avessi portato a casa il secondo qualcosa sarebbe cambiato, ma non lo sapremo mai. Oggi vedevo tutto nero, ho mancato tante palle break all’inizio del terzo. Ho giocato male e non c’ero neanche mentalmente per aiutarmi“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse