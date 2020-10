Tennis, Diego Schwartzman: “Battere Nadal a Parigi tre set su cinque sarebbe ogni oltre immaginazione”

Al termine di una sfida epica durata oltre 5 ore, l’argentino Diego Schwartzman è stato in grado di raggiungere la semifinale del Roland Garros 2020. Un momento magico per il sudamericano che, grazie al successo su Dominic Thiem, in un colpo solo ha raggiunto due grandi traguardi: la prima semifinale in un torneo dello Slam e l’ingresso nella top ten del ranking (che avverrà da lunedì). Una grande conferma per l’argentino che ribadisce di essere uno dei migliori al mondo su terra rossa, un avversario davvero tosto, contro il quale chiunque deve fare molta attenzione.

Dopo la grande fatica del match contro Thiem, il ventottenne di Buenos Aires ha analizzato quanto fatto in campo contro il suo collega e amico austriaco: ““In generale, ho continuato a fare quello che avevo fatto negli incontri precedenti: commettere pochi errori, mescolare aggressività e buone difese – le sue parole riportate da TennisWorldItalia – Sapevo che Dominic avrebbe usato molto lo slice, ero conscio di dover fare le scelte giuste e aspettare il momento esatto per scendere a rete e controllare i punti. Penso che in tanti momenti del match ho avuto in mano gli scambi, ma nelle fasi cruciali del secondo e del terzo set ho commesso alcuni errori stupidi che mi sono costati parecchio. Alla fine è stato un incontro pazzesco, cinque ore di lotta. Ho avuto tante opportunità nel corso della sfida, le avrei dovute sfruttare meglio, ma per fortuna sono riuscito a vincere. Quando mi sono seduto in panchina dopo aver vinto, mi è salita una grande emozione”.

Loading...

Loading...

A questo punto il pensiero va già a venerdì, ovvero al prossimo grande impegno. “Ci sarà tempo per godermi questo momento. Devo trovare il modo per mescolare la gioia con la necessità di rimanere concentrato sul prossimo round. Sto realizzando molti dei miei sogni da ragazzo, che francamente non pensavo di raggiungere mai. Si tratta di un passo enorme per me, non soltanto per la mia carriera, ma anche a livello personale. Sono davvero felice. Sono consapevole che le mie vittorie stanno avendo una grande risonanza in Argentina. Lo stesso vale anche per Nadia Podoroska. Siamo entrambi in semifinale, è incredibile. Non dobbiamo dimenticare che il torneo continua, quindi bisogna rimanere focalizzati sull’obiettivo”.

E l’obiettivo sarà quanto mai complicato, ovvero superare il dodici volte vincitore del Roland Garros sul Philippe Chatrier. “Battere Rafa a Parigi andrebbe oltre ogni immaginazione. A Roma sono riuscito a vincergli due set, ma qui a Parigi non basterebbe. Dovrò rimanere focalizzato mentalmente e fisicamente per un’eternità. Sconfiggerlo al meglio dei cinque set sulla terra è un’altra cosa, in pochissimi ci sono riusciti. Spero di poter essere all’altezza come fui nel 2018, ma servirà mantenere quel livello più a lungo”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse