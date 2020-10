Tennis, Denis Shapovalov fuori dalla corsa per le Finals di Londra. Il canadese si cancella da Parigi-Bercy

Si è ormai spenta definitivamente la speranza di partecipare alle prime Finals della carriera da parte di Denis Shapovalov. Il talentuoso tennista canadese, dopo la bruciante sconfitta rimediata ieri al primo turno dell’ATP 500 di Vienna contro la wild card austriaca Jurij Rodionov, è uscito aritmeticamente dalla corsa per le Finals 2020. Il n.12 del ranking mondiale, anche in caso di trionfo settimana prossima al Masters 1000 di Parigi-Bercy (dove l’anno scorso arrivò in finale ottenendo 600 punti ATP) non sarebbe riuscito comunque a scavalcare l’argentino Diego Schwartzman per l’ultimo posto ancora disponibile in ottica Finals.

Il 21enne nativo di Tel Aviv, consapevole di questa situazione (sarebbe stato costretto a vincere il torneo per migliorare la propria classifica), si è cancellato dall’entry list della manifestazione parigina mettendo forse la parola fine al suo 2020 agonistico. Shapovalov è attualmente ancora iscritto all’ATP 250 in programma nella settimana che precede le Finals di Londra, ma potrebbe anche decidere di evitare la trasferta bulgara per staccare un po’ la spina in vista della prossima stagione. Con il forfait del canadese, Gilles Simon entra nel main draw dell’ultimo 1000 dell’anno.

Foto: Lapresse