Tennis, ATP Sardegna 2020: sorteggiato il tabellone. Fognini già al 2° turno, due derby e Musetti con Cuevas

Nove italiani in tabellone, più eventualmente quelli che arriveranno dalle qualificazioni. L’ATP di Sardegna, che assume il nome di tutta l’isola (e Regione), ma si svolge a Pula, in quel Forte Village spesso meta di giocatori e giocatrici dei circuiti minori per i tornei che vi si giocano, è il secondo appuntamento italiano del circuito maschile maggiore, e il campo partenti è di buon livello.

Fabio Fognini, dato lo status di prima testa di serie e il tabellone a 28 giocatori, usufruirà di un bye al primo turno, al pari del serbo Dusan Lajovic, del norvegese Casper Ruud e dello spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Sono due i derby che vedremo al primo turno: Marco Cecchinato affronterà Gianluca Mager nella parte alta del tabellone, mentre in quella bassa Lorenzo Sonego bagnerà il debutto a livello ATP di Giulio Zeppieri, che ha ricevuto, al pari di “Ceck“, una wild card.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Andreas Seppi replicherà il match della settimana scorsa con l’argentino Federico Delbonis, che al Challenger di Parma si è imposto in due set portando sul 2-2 il conteggio dei precedenti. Lorenzo Musetti sfida il numero 8 del seeding, l’uruguaiano Pablo Cuevas, uno in grado di battere, in passato, gente come Berdych, Nadal, Wawrinka e Thiem, e ancor prima Roddick. Stefano Travaglia aspetta un qualificato, mentre a Salvatore Caruso tocca in sorte il tedesco Yannick Hanfmann, tra gli uomini più “caldi” della stagione su terra, avendo vinto il Challenger di Todi, raggiunto la finale all’ATP 250 di Kitzbühel e sconfitto il francese Gael Monfils all’esordio al 500 di Amburgo.

ATP 250 SARDEGNA: IL TABELLONE

Fognini (ITA) (1)-Bye

Carballes Baena (ESP)-Qualificato/Lucky Loser

Seppi (ITA)-Delbonis (ARG)

Qualificato/Lucky Loser-Andujar (ESP) (6)

Ramos-Vinolas (ESP) (4)-Bye

Moutet (FRA)-Tiafoe (USA)

Mager (ITA)-Cecchinato (ITA) (WC)

Paul (USA) (7)-Qualificato/Lucky Loser

Cuevas (URU) (8)-Musetti (ITA) (WC)

Qualificato/Lucky Loser-Travaglia (ITA)

Caruso (ITA)-Hanfmann (GER)

Bye-Ruud (NOR) (3)

Sonego (ITA) (5)-Zeppieri (ITA) (WC)

Vesely (CZE)-Majchrzak (POL)

Djere (SRB)-Qualificato/Lucky Loser

Bye-Lajovic (SRB) (2)

Foto: LaPresse