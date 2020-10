Tennis, ATP Sardegna 2020: Marco Cecchinato ai quarti di finale, piegato Tommy Paul in due set

Bel successo di Marco Cecchinato all’ATP Sardegna 2020, che supera in due set Tommy Paul, numero 7 del seeding, e rientra virtualmente nella top 100 mondiale. Un match condotto perfettamente dall’azzurro, che nel 7-6 6-4 in 90 minuti è ottimo al servizio (65% dei punti vinti con la prima, addirittura 90% con la seconda) e approfitta di un dritto alquanto difettoso del suo avversario. Ora ai quarti uno tra Albert Ramos-Vinolas e Corentin Moutet.

Cecchinato comincia subito a spingere ogni scambio, riuscendo a indirizzare il match dalla sua parte. Nei primi tre game vince 12 dei primi 14 punti e va subito sopra 3-0. Paul però alza il proprio livello di gioco, prolungando costantemente gli scambi. L’azzurro resiste arrivando a servire per il set, ma nel momento catartico sbaglia parecchio provando a uscire dalla diagonale di rovescio: quattro errori e l’americano recupera il break. Si arriva al tie-break, ma il numero 7 del tabellone riprende a sbagliare tantissimo di dritto e regala il set a Marco, chiudendo per 7-1

Paul sembra ancora scosso ed è impreciso. Il primo game sembra a suo favore, ma Cecchinato non molla e da sotto 40-15 si prende il break. Cecchinato ha un ottimo rendimento in battuta e non sembra tremare mai al servizio, mentre Paul è parecchio incostante nel dritto. Marco arriva anche a due punti dal match nel turno in battuta dell’avversario, ma in qualche modo l’americano si salva. Il servizio però viene in aiuto al siciliano, che batte in maniera perfetta e si porta a casa il match.

Foto: LaPresse