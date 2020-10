Tennis, ATP Sardegna 2020: Andrea Pellegrino vince il derby contro Stefano Travaglia. Il marchigiano costretto al ritiro

Inizia alla grande il torneo ATP 250 di Sardegna per Andrea Pellegrino che al primo turno ha battuto Stefano Travaglia costretto al ritiro sul risultato di 4-6 7-6(7) 3-0. Il tennista marchigiano ha mostrato un buon gioco anche se dall’altro lato il giovane pugliese si è battuto con grande grinta e determinazione, tenendo testa all’avversario per gran parte del match e approfittando del problema fisico dell’avversario.

E’ proprio Pellegrino a regalare la prima emozione del match, nel secondo game del primo set, quando riesce a strappare il servizio a Travaglia. Il numero 70 del ranking ATP, però, reagisce immediatamente e piazza il controbreak (2-1). Il parziale scivola via veloce fino al settimo game quando il marchigiano sfrutta la seconda palla break per allungare sul 4-3. Nel decimo gioco Pellegrino tenta il tutto per tutto ma Travaglia è bravo ad annullare due palle break e a chiudere sul 6-4.

Secondo set decisamente più complicato per il tennista giunto al terzo turno del Roland Garros 2020. Una volta portato a casa il game del 2-2, infatti, Travaglia piazza un devastante parziale di 3 giochi a 0 che fissa il punteggio del set sul 5-2. Il marchigiano, però, al momento di servire per il match diventa impreciso e Pellegrino ne approfitta per riavvicinarsi (5-3). Il pugliese si carica e dopo aver difeso il proprio turno di servizio riesce a trovare anche il secondo break che vale la parità sul 5-5. L’unico finale possibile per un set così rocambolesco non può che essere il tie-break. Travaglia parte subito bene e sale immediatamente 4-0. Pellegrino dimostra ancora una volta di avere un gran carattere e si riporta in parità (4-4). Il braccio di ferro continua ancora per qualche punto fino al decisivo 9-7 in favore del pugliese.

Nel terzo set il numero 287 del ranking ATP parte fortissimo conquistando due break consecutivi e salendo sul 3-0. A questo punto, però, il marchigiano getta la spugna e si ritira. Pellegrino al prossimo turno avrà un derby molto ostico contro Lorenzo Musetti,

