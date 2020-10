Tennis, ATP San Pietroburgo 2020: Jannik Sinner nel tabellone principale senza wild card. Forfait di Tsitsipas, Goffin e di Ymer

Jannik Sinner nel tabellone principale dell’ATP di San Pietroburgo (Russia) e dalla porta principale. L’altoatesino, finito sulla bocca di tutti dopo le ottime prestazioni al Roland Garros (primi quarti di finale raggiunti in carriera), sarà al via la prossima settimana del torneo in terra russa.

Sul veloce indoor, Jannik avrà modo di vedersela contro giocatori del calibro dei padroni di casa Daniil Medvedev e Andrey Rublev, del canadese Denis Shapovalov e anche dell’altro azzurro Matteo Berrettini. Invitato inizialmente all’evento tramite una wild card, Jannik sarà in tabellone direttamente viste le defezioni in serie del greco Stefanos Tsitsipas, del belga David Goffin (risultato positivo al Covid-19) e dello svedese Ymer. Una chance per il 19enne dunque, che non vede l’ora di ritornare in campo su una superficie che teoricamente dovrebbe essere maggiormente adatta alle proprie caratteristiche.

Foto: LaPresse