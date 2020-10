Tennis, ATP San Pietroburgo 2020: avanza Cameron Norrie, fuori Tennys Sandgren

A San Pietroburgo, in Russia, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di tennis 2020, oggi, lunedì 12 ottobre, sul cemento indoor russo sono stati disputati i primi quattro incontri del primo turno del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si disputeranno altri sei incontri dei sedicesimi. Non ci sono italiani in tabellone.

Il padrone di casa, la wild card russa Aslan Karatsev, piega in tre partite la resistenza dello statunitense Tennys Sandgren, superato con il punteggio di 7-5 3-6 7-5, mentre il kazako Alexander Bublik supera in rimonta lo statunitense Mackenzie McDonald, in tabellone con il ranking protetto, per 2-6 7-6 6-4.

Il britannico Cameron Norrie impiega tre set per avere la meglio sulla testa di serie numero 8, lo statunitense Taylor Fritz, battuto per 6-4 4-6 6-3, mentre l’altro padrone di casa, la wild card russa Evgeny Donskoy batte in due set il bielorusso Egor Gerasimov con lo score di 6-4 7-6.

RISULTATI ATP 500 SAN PIETROBURGO 12 OTTOBRE 2020

Aslan Karatsev batte Tennys Sandgren 7-5 3-6 7-5

Alexander Bublik batte Mackenzie McDonald 2-6 7-6 6-4

Cameron Norrie batte Taylor Fritz 6-4 4-6 6-3

Evgeny Donskoy batte Egor Gerasimov 6-4 7-6

