Tennis, ATP Nur-Sultan 2020: Stefano Travaglia esce all’esordio contro Tommy Paul

A Nur-Sultan, in Kazakistan, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis 2020, sul veloce indoor kazako oggi, lunedì 26 ottobre, nel primo turno, il numero sette del seeding, lo statunitense Tommy Paul, ha battuto l’azzurro Stefano Travaglia con il punteggio di 7-6 (2) 6-3 in un’ora e 37 minuti di gioco.

Nel primo set l’azzurro parte meglio e nel terzo game non concretizza due palle break. Dall’1-2 però l’italiano infila quattro giochi consecutivi, portandosi sul 5-2 ed andando a servire due volte per la partita. Nell’ottavo gioco Travaglia manca tre set point consecutivi facendosi rimontare dal 40-0, mentre nel decimo manca ancora un set point. L’americano passa a condurre sul 6-5, l’azzurro porta la contesa al tie break, ma qui Paul vola subito sul 5-0 e poi chiude agevolmente per il 7-2 in un’ora di gioco.

Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino al 3-3, poi lo statunitense centra lo strappo a quindici nel settimo gioco. Travaglia ha due occasioni consecutive per il controbreak, ma le manca ed il match finisce: nel nono gioco arriva un altro break, ancora a quindici, per il 6-3 in 37 minuti.

Le statistiche indicano la predominanza dello statunitense: se nel primo set il conto dei punti totali vinti recita 48-40, nella seconda partita il dato è di 31-22, per un totale di 79-62. Paul sfrutta ben quattro delle otto palle break che si procura, mentre ne cancella ben sei delle otto concesse.

Foto: LaPresse