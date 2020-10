Tennis, ATP Challenger Parma 2020: Lorenzo Musetti perde in tre set contro Frances Tiafoe

A Parma, per quanto riguarda l’ATP Challenger 2020 di tennis, si sono giocati i primi incontri del secondo turno del tabellone di singolare maschile e la wild card azzurra Lorenzo Musetti ha perso in tre set contro la testa di serie numero uno, lo statunitense Frances Tiafoe, con lo score di 6-3 3-6 6-3 in un’ora e 42 minuti di gioco. Tiafoe affronterà ai quarti il qualificato azzurro Filippo Baldi.

Nel primo set la partita è molto rapida, dato che nessun game arriva ai vantaggi. E’ Tiafoe il primo ad avvantaggiarsi, grazie all’unica occasione concessa da Musetti, che cede la battuta a trenta nel secondo game. Lo statunitense in cinque turni al servizio cede appena cinque punti ed al primo set point chiude sul 6-3.

Loading...

Loading...

Nel secondo parziale si seguono i servizi fino al quinto game, poi è Musetti il primo ad allungare, centrando il break a zero che vale il 4-2. L’azzurro si fa trascinare ai vantaggi nel settimo gioco ma tiene la battuta, confermando lo strappo, per poi restituire all’avversario il 6-3 alla seconda occasione.

Nella partita decisiva la battaglia si inasprisce, con Tiafoe che si fa trascinare ai vantaggi in apertura ma poi è bravo a tenere la battuta. Il primo a concedere palle break è Musetti, il quale nel quarto gioco va sotto 15-40 e riesce a salvarsi soltanto nella prima circostanza, con Tiafoe che scappa sul 3-1. Lo statunitense soffre poi soltanto nell’ultimo turno in battuta, quando si fa annullare un match point e poi offre la palla per il controbreak. Tiafoe però cancella l’occasione ed al secondo match point vince per 6-3.

Le statistiche indicano per entrambi i giocatori un buon rendimento al servizio, con Tiafoe che sulla prima ottiene 36 punti su 48 e sulla seconda 19 su 29, mentre Musetti fa 32 su 40 sulla prima e 17 su 30 sulla seconda. Nel complesso la differenza in quanto a punti totali vinti è minima, 76 contro 71 per Tiafoe.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: MEF / Marta Magni