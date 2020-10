Tennis, ATP Anversa 2020: volano ai quarti Raonic, Khachanov e Giron. Eliminato Goffin

Si è appena conclusa la quarta giornata del torneo ATP 250 di Anversa. La grande sorpresa è stata la sconfitta del numero 1 del seeding David Goffin che ha ceduto davanti alla grinta dello statunitense Marcos Giron. Il tennista di casa, uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, ha pagato a caro prezzo il bassissimo numero di prime messe in campo, solo il 48%, e il solo 38% di break point sfruttati contro il 77% dell’avversario.

Ad aprire la giornata odierna la vittoria in due set 7-5 7-6(4) di Milos Raonic contro il britannico Cameron Norrie. Il canadese ha impostato la partita, come di consueto, sulla solidità del proprio servizio non a caso ha ottenuto l’89% di punti quando è riuscito a mettere la prima in campo, mettendo a segno ben 19 ace. Il numero 70 del ranking ATP ha provato a replicare con le proprie capacità di palleggiatore senza però riuscire ad opporsi a Raonic che è stato capace di gestire meglio i momenti cruciali della sfida.

Grande equilibrio anche nel match tra Taylor Fritz e Lloyd George Harris. Il sudafricano ha staccato il pass per i quarti di finale vincendo 7-5 7-6(3). Il gioco dello statunitense è stato pesantemente condizionato dal basso numero di prime messe in campo, solo il 59%. Il numero 90 del mondo al prossimo turno dovrà affrontare Ugo Humbert.

Vittoria sofferta in rimonta per Karen Khachanov che si è imposto sul tennista di casa Zizou Bergs. Il russo dopo essere andato sotto nel primo set 7-5 è stato capace di ribaltare la situazione vincendo i due seguenti parziali con il punteggio di 6-4. Il numero 17 del ranking ATP ai quarti troverà il britannico Daniel Evans.

Foto: Shutterstock