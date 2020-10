Tennis, WTA Ostrava 2020: avanza Ons Jabeur, fuori Cori Gauff e Karolina Pliskova

Ad Ostrava, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda il torneo WTA Premier di tennis 2020, oggi, giovedì 22 ottobre, sul cemento indoor boemo sono stati disputati gli ultimi cinque incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare femminile, mentre nella giornata di domani si disputeranno i quarti di finale. Non ci sono italiane in tabellone.

La tunisina Ons Jabeur elimina la lettone Jelena Ostapenko, con un duplice 6-4, mentre la ceca Karolina Muchova viene sconfitta dalla belga Elise Mertens con un perentorio 6-4 6-2, infine la statunitense Cori Gauff viene superata dalla bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 1-6 7-5 7-6 (2).

La russa Daria Kasatkina viene eliminata dalla statunitense Jennifer Brady, che si impone con lo score di 7-5 6-2, infine l’altra russa Veronika Kudermetova batte la boema Karolina Pliskova con il punteggio di 4-6 6-4 6-3.

RISULTATI WTA PREMIER OSTRAVA 20 OTTOBRE 2020

Ons Jabeur batte Jelena Ostapenko 6-4 6-4

Elise Mertens batte Karolina Muchova 6-4 6-2

Aryna Sabalenka batte Cori Gauff 1-6 7-5 7-6 (2)

Jennifer Brady batte Daria Kasatkina 7-5 6-2

Veronika Kudermetova batte Karolina Pliskova 4-6 6-4 6-3

