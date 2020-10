Tennis, ATP Anversa 2020: sconfitta onorevole per Luca Nardi nel primo turno contro Giron. L’americano vince in tre set

Lo si era detto in sede di presentazione: qualunque fosse stato il risultato, sarebbe stato un successo. Luca Nardi (n.917 del mondo), all’esordio assoluto nel circuito ATP e presente nel tabellone del torneo di Anversa grazie a una wild card, è stato sconfitto in tre set 6-4 4-6 1-6 dall’americano (n.94 del mondo) Marcos Giron, che quindi nel prossimo turno se la vedrà contro la testa di serie n.1 David Goffin. Una prova più che onorevole del 17enne azzurro che si è tolto anche la soddisfazione di strappare un set al suo più esperto avversario, lottando nel secondo fino alla fine e poi cedendo nel terzo. Un’esperienza sicuramente utile per il talentuoso tennista tricolore che da questo match potrà trarre tanti spunti per la sua crescita.

Nel primo set l’avvio è di marca statunitense: Giron strappa il servizio a Nardi nel terzo game, approfittando di qualche errore di troppo dell’azzurrino. Il classe 2003 del Bel Paese, però, ha il merito di non lasciar andare via il proprio avversario, dimostrando grande personalità. Arriva, infatti, il controbreak del sesto gioco a riequilibrare la frazione. La frazione corre via sul filo dell’equilibro, fino al decimo game quando il giovane italiano tira fuori alcuni colpi degni di un giocatore di alto livello e conquista il break e il set sul 6-4.

Nel secondo set si seguono i turni in battuta, con Nardi che fa un po’ più fatica a gestire un Giron che aumenta i giri del proprio motore e sbaglia meno. Arriva così il break del nono game, che consente all’americano di concludere sul 6-4, conquistando l’ultimo gioco in battuta a zero.

Nel terzo set le energie soprattutto mentali dell’italiano si esauriscono e, dopo aver subito il break in apertura e non sfruttato la chance del controbreak nel secondo, la luce si spegne e la chiosa arriva sul 6-1. Lo statunitense conclude con 7 ace, il 78% dei punti vinti con la prima di servizio e il 52% con la seconda, raccogliendo il 47% dei punti contro la seconda di Nardi.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events