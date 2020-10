Tennis, ATP Anversa 2020: Alex de Minaur e Ugo Humbert in finale dopo due battaglie

Due autentiche battaglie: le semifinali dell’ATP 250 di Anversa, alias European Open, si sono concluse così, con tantissima lotta e un programma finito nel pieno della sera belga, che ha dato all’australiano Alex de Minaur e al francese Ugo Humbert l’ultimo atto battendo rispettivamente il bulgaro Grigor Dimitrov per 7-6(4) 6-7(3) 6-4 e il britannico Daniel Evans per 4-6 7-6(7) 6-4. Settima finale in carriera per de Minaur che cerca il quarto sigillo, seconda per Humbert che ha vinto la prima. Scontro inedito tra i due giovani rampanti (l’australiano è classe ’99, il francese classe ’98).

Nella prima delle due sfide giocate oggi Humbert cede il primo parziale dopo una sequenza di tre game lottatissimi, il terzo, il quarto e il quinto, in cui ci sono altrettanti break. Evans è poi bravo a non concedere altre occasioni all’avversario, pur andando sotto 0-30 nel sesto gioco, e chiude per 6-4. Nel secondo Humbert prova subito la fuga, viene ripreso quasi immediatamente ed è il tie-break a risultare fatale per il britannico, che si vede annullare tre match point in sequenza e poi un quarto sul 7-6, con il set che gli sfila poi via tra le dita. Nel terzo c’è subito il break di Humbert, che poi manca tre chance di fila per salire sul 4-1 e servizio, riesce a salvarsi sul 4-3 15-40 e infine, sul 5-4, prima fronteggia una palla del 5-5, poi, al terzo match point, si prende la finale dopo 3 ore e quasi 13 minuti.

Non poche emozioni anche pochi minuti dopo. Sono quattro i break tra Dimitrov e de Minaur nella prima parte del set d’apertura, con il tie-break quale destino inevitabile. Lo domina l’australiano, che va sul 6-1 e poi chiude 7-4, quindi scappa anche nel secondo parziale, ma dopo aver strappato la battuta a 15 al bulgaro nel quinto gioco la restituisce a 30 nell’ottavo. Il risultato è lo stesso di un’ora prima, ma i ruoli si invertono: il 6-0 è di Dimitrov, che poi con tranquillità chiude 7-3. Il terzo set è tutto sommato tranquillo all’inizio, ma si accende nel finale: tre break consecutivi dal settimo al nono gioco portano de Minaur a servire per il match, concretizzando alla seconda chance e dopo 2 ore e 48 minuti la possibilità di giocare l’ultimo atto.

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse