Superbike, Michael Ruben Rinaldi promosso nel team ufficiale ducati al posto di Chaz Davies

Nel Mondiale Superbike, secondo quanto riportato da corsedimoto.com, Michael Ruben Rinaldi sarebbe stato promosso nel team ufficiale Ducati al posto di Chaz Davies, ed affiancherà Scott Redding. L’italiano viene così premiato per i bei risultati raccolti quest’anno con il team satellite Go Eleven.

Il pilota azzurro ha centrato il primo successo in carriera ad Aragon: sulla Ducati ufficiale torna così un centauro italiano a due anni dall’addio di Marco Melandri. Resta invece senza una moto il gallese Davies, che ora potrebbe approdare alla Honda al posto di uno tra Alvaro Bautista e Leon Haslam.

Così Rinaldi: “Dopo un appassionante percorso in Ducati, approdare nel team ufficiale è per me un onore, oltre che la conferma della qualità del lavoro svolto in questi anni. Il mio primo obiettivo sarà quello di ripagare la fiducia che mi è stata concessa e potrò farlo soltanto attraverso i risultati che riuscirò ad ottenere. Vorrei coinvolgere in un ideale abbraccio la famiglia Ramello, Denis Sacchetti e tutti i ragazzi del team Go Eleven. Grazie a loro sono riuscito a fare un salto di qualità importante che mi ha permesso di raggiungere questo fantastico traguardo. E naturalmente voglio ringraziare anche la mia famiglia per avermi sostenuto fin dall’inizio, insieme a Germano Bertuzzi il cui sostegno è stato fondamentale per me“.

Così invece Stefano Cecconi congeda Davies: “Con Chaz Davies siamo stati insieme fin da quando, con Aruba.it, abbiamo deciso di intraprendere questa affascinante avventura. Durante questi anni si è creato un legame di profonda stima e fiducia. L’affetto per l’uomo e per il pilota rimarrà sempre intatto e per questo vogliamo augurare a Chaz il meglio per il futuro, sia dentro che fuori dal circuito“.

