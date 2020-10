MotoGP, GP Aragon 2020: calendario, tv, streaming, programma TV8, DAZN e Sky

Dopo la pioggia di Le Mans si passerà al sole di Aragon? Solitamente la Spagna regala sempre fine settimana tranquilli, ma siamo a metà ottobre e anche la doppietta del MotorLand potrebbe regalare sorprese da questo punto di vista. Si partirà nel prossimo weekend con il Gran Premio di Aragon 2020 del Motomondiale, quindi si replicherà la settimana successiva con il Gran Premio di Teruel. 50 punti in palio di enorme importanza a livello di titolo iridato, con la possibilità che torni anche Marc Marquez. Il Cabroncito non ha ancora fatto sapere quando avverrà il suo rientro ma, tra la doppietta di Aragon e quella di Valencia, siamo convinti che il campione del mondo in carica farò la sua apparizione nel Circus.

Al momento in MotoGP è Fabio Quartararo a guardare tutti dall’altro al basso, ma il nizzardo è reduce da un nono posto in quel di Le Mans ben poco soddisfacente. Il francese del team Yamaha Petronas conduce con 115 punti contro i 105 di Joan Mir, i 97 di Andrea Dovizioso, che si mangia ancora le mani dopo la gara francese, e gli 81 di Takaaki Nakagami che, zitto zitto, ormai è in lotta a sua volta per il titolo. In Moto2, invece, Le Mans ha accorciato la situazione. Luca Marini con lo “zero” di domenica ora ha 150 punti contro i 135 di Enea Bastianini ed i 130 di Marco Bezzecchi. Attenzione, però, perchè alle loro spalle si fa luce Sam Lowes a quota 128. Nella classe più leggera, infine, tutto riaperto con Albert Arenas con 135 punti, a +6 su Ai Ogura, quindi terzo Celestino Vietti con 119 e quarto Tony Arbolino con 115.

IN TV – Il Gran Premio di Aragon del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà le differite delle qualifiche dalle ore. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero weekend per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

PROGRAMMA GP ARAGON 2020 – MOTOMONDIALE

Venerdì 16 ottobre

9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 17 ottobre

9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 3 Moto3

12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

15.10-15.25 Qualifiche 1 Moto2

15.35-15.50 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 18 ottobre

8.40-9.00 warm-up Moto3

9.10-9.30 warm-up Moto2

9.40-10.00 warm-up MotoGP

11.00 Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP

Foto: Valerio Origo