MotoGP, GP Aragon 2020: le previsioni meteo del fine settimana. Temperature più accettabili in Spagna

Si procede spediti nella classe MotoGP. Dopo il freddo e la pioggia di Le Mans (Francia), il Circus delle due ruote guarda ad Aragon (Spagna), per un pokerissimo di gare in territorio iberico che farà calare il sipario sull’annata della massima cilindrata. Il Motorland Aragon di Alcaniz sarà teatro di due appuntamenti consecutivi, prima di andare a Valencia per altre due tappe e, successivamente, dirigersi verso il Portogallo per l’ultimo atto. Un campionato che, orfano del grande dominatore Marc Marquez, vede una situazione equilibrata e incerta. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in 19 punti in graduatoria. Se si considera l’anno passato, la Ducati potrebbe sorridere perché, nella prova vinta da Marquez, Dovizioso e Miller completarono il podio. Sarà possibile ripetersi? Le condizioni climatiche saranno un fattore determinante in questo discorso.

Su di una pista molto tecnica, tra le più moderne e recenti del Motomondiale, servirà trovare un assetto efficiente sia in termini di accelerazione che di percorrenza. Il circuito spagnolo, lungo 5.077 metri, presenta 17 curve (10 curve a sinistra e 7 a destra), con l’ultimo curvone considerato come una doppia curva in MotoGP in cui vi potrebbero essere confronti serrati. Si parlava di clima, ebbene il meteo è sicuramente più confortante di quello di Le Mans. In Spagna ci saranno temperature più accettabili, anche se parlare di caldo non è il caso. Venerdì, sabato e domenica non dovrebbe piovere e il range termico oscillerà dagli 8 ai 20°C. Questo il quadro della situazione (fonte: weather.com):

Venerdì 16 ottobre: temperature: max 20°, min 8°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 64% vento 19kmh.

Sabato 17 ottobre: temperature: max 19°, min 8°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 64% vento 21kmh.

Domenica 18 ottobre: temperature: max 19°, min 8°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 66% vento 18kmh.

Foto: LaPresse