Superbike, Lucas Mahias gareggerà nel 2021 con Kawasaki nel Team Puccetti al posto di Fores

Sarà Lucas Mahias il sostituto di Xavi Fores nel Team Puccetti per il Mondiale Superbike 2021. L’annuncio è arrivato quest’oggi e conferma la promozione del talento francese nella massima categoria delle derivate di serie dopo sei stagioni di apprendistato in Supersport. Mahias, capace di vincere il titolo iridato Supersport nel 2017 con Yamaha, è passato al Team Kawasaki Puccetti nel 2019 conquistando complessivamente sinora tre vittorie, tredici podi ed una pole position. Al momento il centauro transalpino occupa la seconda posizione in classifica generale nel Mondiale Supersport 2020 alle spalle del leader (già certo del titolo) italiano Andrea Locatelli.

Di seguito le dichiarazioni di Mahias dopo l’annuncio del suo passaggio in Superbike: “Sono felice di correre nel mondiale Superbike, è sempre stato il mio obiettivo e farlo con Kawasaki e Puccetti Racing è assolutamente fantastico. Ho disputato due gare in Superbike in passato e ho guidato una 1000 in Superstock e nel mondiale Endurance, ma ora so bene che la ZX-10RR è una moto estremamente potente e competitiva e non vedo l’ora di guidarla. Avevo due obiettivi nella mia carriera, il primo era diventare campione Supersport, il secondo vincere in Superbike. Ho raggiunto il primo ed ora farò di tutto per conquistare anche il secondo. So che questo campionato è davvero tosto, ma avrò un grande team ed una moto competitiva. Voglio ringraziare Manuel Puccetti e Kawasaki per questa grande opportunità”.

Loading...

Loading...

Molto soddisfatto anche il team principal Manuel Puccetti: “Sono felice di annunciare che abbiamo deciso di promuovere Lucas Mahias dalla Supersport alla Superbike per il prossimo anno. Sostenere i nostri piloti dalla Stock o la Supersport fino alla classe regine è parte del nostro DNA ed è qualcosa che abbiamo già fatto con Franco Morbidelli, Michael Ruben Rinaldi, Randy Krummenacher a Toprak Razgatlioglu. Sono convinto che Mahias sia un vero talento, un pilota solido che ha sempre una grande motivazione. Correre in Superbike è sempre stato il suo sogno e sono sicuro che darà il massimo per ottenere il miglior risultato possibile. Da parte nostra, faremo del nostro meglio per aiutarlo ad adattarsi alla nuova moto ed alla nuova categoria, senza mettergli alcuna pressione. Appena avremo il calendario 2021, programmeremo dei test in modo da arrivare preparati alla prossima stagione”.

