Superbike, GP Francia 2020: Jonathan Rea rimanda ad Estoril l’appuntamento con il sesto titolo e la vittoria n.100

È sfumata proprio negli ultimi giri del weekend la possibilità per Jonathan Rea di festeggiare a Magny-Cours (per il quarto anno di fila) il suo sesto titolo mondiale Superbike, con il nord irlandese della Kawasaki che dovrà dunque aspettare l’ottavo e ultimo round stagionale in programma tra due settimane sulla pista inedita dell’Estoril, in Portogallo. Il Gran Premio di Francia 2020, pesantemente condizionato dalla pioggia (tutte le manche si sono svolte su asfalto bagnato), ha comunque confermato la superiorità mentale ancor prima che tecnica da parte di un Rea capace di conquistare il 10° e l’11° successo in stagione su 21 gare complessive disputate.

Il cinque volte campione del mondo si è presentato sulla griglia di partenza di gara-2 con la concreta chance di raggiungere un doppio obiettivo storico: il sesto sigillo iridato (era sufficiente salire sul podio) e la vittoria n.100 in carriera nel Mondiale Superbike. Il fenomenale centauro 33enne nativo di Ballymena è stato ancora una volta il più efficace del lotto in partenza, conservando la sua prima posizione guadagnata in precedenza in Superpole Race, ma in seguito ha dovuto lottare per tutta la manche con enormi problemi di grip dovuti probabilmente ad un errore di set-up sulla sua ZX-10 RR. Col passare dei giri Rea è andato progressivamente in crisi perdendo terreno e scivolando in quarta posizione alle spalle di Scott Redding, Loris Baz e Chaz Davies, il quale si è difeso poi nel finale dal contrattacco del leader del campionato. Adesso Rea conduce la classifica generale con 59 punti di vantaggio su Redding, quando mancano ancora tre gare da disputare all’Estoril in cui verranno assegnati complessivamente 62 punti.

A questo punto il portacolori di Kawasaki è a soli 3 punti dalla certezza aritmetica del titolo, che potrebbe arrivare quindi già sabato 17 ottobre con almeno un 13° posto in gara-1 sulla pista lusitana (o con un mancato successo di Redding). Con le prime due posizioni del campionato ormai sostanzialmente congelate, resta da decidere chi salirà sul terzo gradino del podio in classifica al termine di questa bizzarra stagione 2020 nel campionato riservato alle moto derivate di serie. Chaz Davies è il favorito n.1 nella bagarre per il terzo posto, con il gallese della Ducati che dovrà però gestire un margine di 19 punti sull’olandese Michael Van der Mark (Yamaha), 43 sul britannico Alex Lowes (Kawasaki) e 47 sul turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Fari puntati in Portogallo anche sul nostro Michael Ruben Rinaldi, reduce da un weekend solido ma non brillante sul bagnato a Magny-Cours e quindi molto motivato per chiudere in bellezza la sua bellissima annata provando a tornare sul podio.

