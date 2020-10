Sport in tv oggi (lunedì 19 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il weekend si è ormai concluso ed è arrivato il momento di cominciare una nuova settimana di sport in crescendo e ad alta intensità. Quest’oggi, lunedì 19 ottobre, la programmazione non sarà molto ricca ma ci sarà comunque la possibilità di seguire vari eventi di tennis, calcio e nuoto, mentre il ciclismo si prende un giorno di pausa in attesa della terza e decisiva settimana del Giro d’Italia 2020. Fari puntati in chiave azzurra sui nuotatori tricolori impegnati oggi nella International Swimming League tra cui Alessandro Miressi, Fabio Scozzoli, Arianna Castiglioni e Martina Carraro. Andiamo a scoprire l’elenco di tutti gli eventi sportivi principali trasmessi in tv o streaming nella giornata di lunedì 19 ottobre 2020.

PROGRAMMA SPORT IN TV (LUNEDÌ 19 OTTOBRE)

12.00 TENNIS (WTA Ostrava): primo turno – Diretta tv su SuperTennis

14.00 TENNIS (ATP Colonia 2): primo turno

15.00 TENNIS (ATP Anversa): primo turno – Diretta tv su SuperTennis

16.00 NUOTO (International Swimming League): 2^ giornata, 2^ tappa – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go

18.30 CALCIO (Premier League): West Bromwich-Burnley – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go

20.45 CALCIO (Serie A): Hellas Verona-Genoa – Diretta tv su Sky Sport Serie A, live streaming su Sky Go

21.00 CALCIO (Premier League): Leeds-Wolverhampton – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go

