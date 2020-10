Celtic-Milan, Europa League: orario, programma, tv, probabili formazioni, streaming

Dopo il derby giocato e vinto con pieno merito sabato pomeriggio, il Milan si tuffa ufficialmente anche nella sua campagna europea. Inizia, infatti, l’Europa League 2020-2021 ed i rossoneri sono pronti per l’esordio in casa del Celtic Glasgow. La squadra di mister Pioli scenderà in campo alle ore 21.00 di giovedì 22 ottobre al Celtic Park della cittadina scozzese per un primo turno davvero importante della seconda coppa europea per importanza. Gli scozzesi, invece, sono reduci dal netto ko contro gli arci-rivali dei Glasgow Rangers (0-2) giocato sabato.

Il Milan è inserito nel Gruppo H assieme, anche, ai francesi del Lille ed ai cechi dello Sparta Praga, per un raggruppamento tutt’altro che semplice, per cui ogni appuntamento potrebbe risultare fondamentale. Si inizierà nella tana del Celtic, laddove solitamente oltre sessantamila tifosi fanno tremare le tribune con il loro tifo. Giocando a porte chiuse il “fattore casa” si potrebbe sentire in maniera decisamente minore, un punto a favore di Ibrahimovic e compagni?

IN TV – Celtic Glasgow-Milan si potrà seguire in tv su Sky Sport su Sky Sport 1 (201) oppure tramite le fasi salienti in Diretta Gol Europa League su Sky Sport Collection (205). In streaming sarà disponibile su SkyGO e NowTV. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del match d’esordio dei rossoneri in Europa League.

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2020-2021

Giovedì 22 ottobre

Ore 21.00 Celtic Glasgow-Milan

PROBABILI FORMAZIONI

Celtic Glasgow (3-5-2): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Brown, Ntcham, McGregor, Laxalt; Klimala, Elyonoussi.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic

Foto: Lapresse