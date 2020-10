Sport in tv oggi (lunedì 12 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 12 ottobre, nuova giornata dedicata al mondo dello sport. Il tennis sarà in primo piano. Dopo le due settimane del Roland Garros 2020, il circuito maschile andrà in scena in sede diversi: a Pula (Italia), a San Pietroburgo (Russia) e a Colonia (Germania). I tennisti azzurri saranno rappresentati nel torneo in Sardegna e sul rosso puntano a fare molto bene. Di seguito la programmazione completa:

PROGRAMMA SPORT IN TV (12 OTTOBRE)

10.00 TENNIS (ATP Sardegna): primo turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming sul sito dell’emittente.

12.00 TENNIS (ATP San Pietroburgo): primo turno

14.00 TENNIS (ATP Colonia): primo turno

23.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL 2020): Denver Broncos vs New England Patriots – Diretta streaming su DAZN.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events