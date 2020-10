MotoGP, GP Aragon 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 16-18 ottobre

Il Motomondiale si appresta a trasferirsi in questi giorni in Spagna per affrontare il primo di quattro round consecutivi in programma sul suolo iberico. Questo tour de force comincia questo fine settimana, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, con il Gran Premio di Aragon 2020, decima prova della stagione per quanto riguarda la classe regina MotoGP. Si gareggia al Motorland di Alcañiz con una situazione ancora apertissima nella lotta per il titolo iridato in top class dopo che la pazza gara bagnata di Le Mans ha rimandato il tentativo di fuga di Fabio Quartararo. Riflettori puntati ad Aragon sulle Ducati, che proveranno a raccogliere punti pesanti in un contesto di gara decisamente favorevole rispetto a Yamaha e Suzuki.

Il weekend del Gran Premio d’Aragon 2020, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP, verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. TV8 manderà in onda in chiaro qualifiche e gara delle tre classi in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni del fine settimana aragonese con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del primo dei due appuntamenti previsti al Motorland. Di seguito la programmazione televisiva completa della tre-giorni del GP di Aragon 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA WEEKEND GP ARAGON MOTOMONDIALE 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 16 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 18 ottobre

ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 17 ottobre

ore 15.50, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 18 ottobre

ore 14.05, Moto 3, Gara, differita

ore 15.25, Moto 2, Gara, differita

ore 17.05, Moto GP, Gara, differita

