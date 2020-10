Sorteggio Champions League in streaming: gli accoppiamenti dei gironi in tempo reale

Oggi giovedì 1° ottobre (ore 17.00) va in scena il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. A Ginevra (Svizzera) si definirà la composizione degli otto gruppi della massima competizione continentale, pronta a tornare protagonista dopo la particolare conclusione della passata stagione dovuta all’emergenza sanitaria. Si comporranno otto raggruppamenti da quattro squadre ciascuno, le formazioni inserite all’interno del medesimo girone si fronteggeranno in partite di andata e ritorno per sei incontri complessivi a testa. Le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

Come seguire il sorteggio della Champions League 2020 in diretta streaming sul web? Potrete seguirlo gratuitamente sul sito della UEFA, oppure su Sky Go se siete abbonati, oppure su Mediaset Play senza alcun abbonamento. Di seguito tutti i link a cui accedere per poter seguire in tempo reale il sorteggio della Champions League e la composizione degli otto gruppi.

Foto: Lapresse