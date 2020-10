Calcio, rinviato il match tra Genoa e Torino per i casi positivi nel club ligure

Si attendeva solo l’ufficialità ed ora è arrivata: Genoa-Torino è stata rinviata. La decisione sul match della Serie A di calcio che era in programma sabato alle 18:00 è dunque definitiva. Un provvedimento previsto e confermato dopo le positività da Covid-19 di 15 giocatori del Genoa di ritorno dalla trasferta del San Paolo (Napoli). Secondo quanto riporta Sky Sport, il Consiglio di Lega riunitosi oggi ha deciso che non vi fossero le condizioni.

In particolare, il Consiglio l’applicazione della normativa seguente: “D’ora in avanti in Serie A verrà applicata la norma Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12+1 portiere). I club con almeno 10 positivi al Covid nell’arco di una settimana, una sola volta all’anno potranno chiedere di non giocare“, come rivelato da Alessandro Alciato (Sky Sport). Un modo per evitare di creare un precedente? Staremo a vedere se questa norma potrà porre rimedio a tutte le criticità.

Loading...

Loading...

D’ora in avanti in serie A verrà applicata la norma Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12+1 portiere). I club con almeno 10 positivi al Covid nell’arco di una settimana, una sola volta all’anno potranno chiedere di non giocare @SkySport — Alessandro Alciato (@AAlciato) October 1, 2020

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Genoa non potrà più chiedere rinvii nel corso della stagione. Se si ripeterà un caso simile dovrà giocare, o perde a tavolino. La regola è già valida senza bisogno del passaggio in assemblea. Non si conosce la data del recupero.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS