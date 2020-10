Sonego-Fritz, Roland Garros 2020 oggi: orario, tv, programma, streaming

Per Lorenzo Sonego la prima volta al terzo turno del Roland Garros ha un sapore americano, perché di fronte a lui si staglia la figura americana di Taylor Fritz, numero 27 del seeding, protagonista come l’azzurro di un quinto set nel torneo.

Ci sono due precedenti tra i giocatori in questione, giocati nell’arco di pochissimo tempo: nel 2018, infatti, si incontrarono prima nelle qualificazioni del Queen’s, celebre torneo londinese che funge da preparazione per Wimbledon, e poi al primo turno dei Championships stessi. In entrambe le occasioni è stato Fritz, ai tempi più forte di Sonego, a prevalere anche se sempre cedendo un set all’avversario. La terra rossa, in questa fattispecie, favorisce l’italiano, che comunque non parte favorito contro quello che rimane uno dei soli due assi nella manica degli States presenti a Parigi. Una sfida, questa, che si spera non venga ritardata o martoriata dalla pioggia.

Il match di terzo turno del Roland Garros 2020 tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz si giocherà oggi sul Court Simonne Mathieu come secondo match, e presumibilmente non prima delle ore 12:45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 2, ove non vi fossero sovrapposizioni, e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove i due canali principali di Eurosport sono disponibili. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SONEGO-FRITZ, ROLAND GARROS 2020: PROGRAMMA

VENERDÌ 2 OTTOBRE

COURT SIMONNE MATHIEU

Ore 12:45 circa Lorenzo Sonego (ITA)-Taylor Fritz (USA) (27)

SONEGO-FRITZ, ROLAND GARROS 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2, in caso non vi siano sovrapposizioni

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse