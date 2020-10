Sollevamento pesi, Sebastiano Corbu: “Avevamo in cantiere competizioni che ci avrebbero portato più medaglie di quelle conquistate nei due anni precedenti”

Nuovo appuntamento con Strength2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite, il Direttore Tecnico della Nazionale di pesistica olimpica, Sebastiano Corbu, il quale ha commentato il panorama attuale e la difficoltà nel riorganizzare un calendario a seguito dell’emergenza sanitaria.

“L’inizio dell’anno lo abbiamo inaugurato con la Coppa del Mondo. Abbiamo organizzato questa bellissima competizione e, due giorni dopo, ci sono stati i Campionati Italiani dove dovevamo comunque avere delle certezze e verifiche da chi ha preso parte alla Coppa del Mondo – spiega Corbu -. C’erano un susseguirsi di competizioni importantissime per la qualificazione olimpica, anche per tutte quelle che sono competizioni junior e under 17 avevamo in cantiere programmi che ci avrebbero portato più medaglie di quanto non abbiamo fatto nei due anni precedenti”. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A SEBASTIANO CORBU





Foto: LaPresse