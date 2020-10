Softball: Erika Piancastelli nella lista delle 53 donne più influenti dello sport stilata da Sports Illustrated

Sono 53 le donne che Sports Illustrated, tra le più celebrate e rinomate riviste sportive americane, ha inserito nel novero delle più influenti al mondo, quelle in grado di diventare qualcosa anche al di là dello sport stesso. La Daily Cover di SI le definisce “le rivoluzionarie che hanno la forza di parlare, porre l’asticella e fare la differenza“.

E tra questi nomi l’Italia ne può vantare uno del softball: Erika Piancastelli, che è tra le giocatrici che hanno dato il via ad Athletes Unlimited e presenzia al fianco delle compagne Cat Osterman, Jessica Warren e Victoria Hayward. Questa nuova lega, anche per la sua particolarità nello svolgimento, ha fatto molto parlare. Scrive Sports Illustrated: “Con il rinvio dei Giochi Olimpici al 2021 il softball dovrà aspettare ancora un po’ prima di tornare alle Olimpiadi, ma nello sforzo di cambiare la struttura dello sport, un gruppo di giocatrici ha comunque messo il softball sotto la luce dei riflettori quest’estate, con il lancio di una nuova lega, Athletes Unlimited, che sta provando a ridefinire l’idea di sport di squadra“.

La lista, non va dimenticato, comprende dei nomi di enorme spessore: da Serena Williams a Naomi Osaka, da Simone Biles a Mikaela Shiffrin, da Maya Moore a Megan Rapinoe. Per il baseball c’è anche Alyssa Nakken, diventata quest’anno la prima donna a svolgere un ruolo di campo in MLB, sostituendo il suggeritore diprima base dei San Francisco Giants, di cui è coach, in una partita contro gli Oakland Athletics.

Foto: FIBS / CD NADOC