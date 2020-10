Softball, Elisa Cecchetti: “Lo Scudetto? L’impegno è stato il segreto del nostro successo”

Nuovo appuntamento con Baseball2U, trasmissione di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Una puntata dedicata al softball, grazie alla partecipazione di Elisa Cecchetti, giocatrice della Nazionale italiana e di Bollate, squadra reduce dalla conquista dello Scudetto. Un traguardo importante, che non arrivava da quindici anni.

“Giocare il campionato è stato incredibile – commenta Elisa Cecchetti -, perché siamo arrivate a pensare che non avremmo avuto la possibilità di scendere in campo. Quindi, aver avuto l’occasione di giocare nel 2020 è stato incredibile e come squadra ci siamo trovate molto bene. Le ragazze più piccole e quelle più grandi hanno fatto un bonding sensazionale, e credo sia stato questo il segreto del nostro successo. Arrivare in finale non ci interessava più: volevamo cogliere il risultato più grande e volevamo dare il meglio di noi”.

Non si è persa l’occasione di analizzare i possibili scenari futuri, in particolare quelli inerenti le prossime Olimpiadi, aprendo, inoltre, una piccola parentesi sulle passioni coltivate da Elisa al di fuori del softball. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA AD ELISA CECCHETTI





Foto: Valerio Origo