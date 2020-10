Slittino, nuovo calendario Coppa del mondo 2020-2021: double header a Igls e Oberhof. I Mondiali spostati a Königsee

Nella giornata odierna la FIL ha ufficializzato il nuovo calendario della Coppa del Mondo 2020-2021 di slittino. Il programma è stato riformulato rispetto alla versione pubblicata nel mese di giugno, in quanto si è deciso di ridurre al minimo gli spostamenti come misura di prevenzione contro il diffondersi del Covid-19. Per questa ragione non vi sarà alcuna trasferta in Nordamerica. La scelta ha avuto, come ovvia conseguenza, anche quella di trasferire i Mondiali inizialmente previsti a Whislter Mountain (Canada).

Nulla cambia nelle quattro tappe prima di Natale. La stagione comincerà da Igls (Austria), dopodiché ci si trasferirà in Germania per gareggiare ad Altenberg, Oberhof e Winterberg. La pausa natalizia è però stata accorciata di una settimana, in quanto l’appuntamento di Königsee è stato anticipato di due weekend. A seguire ci si sposterà a Sigulda (Lettonia), per la tappa che avrà anche valore come Europei.

Loading...

Loading...

A questo punto cominciano i cambiamenti radicali. Infatti si tornerà a Oberhof. Quindi, la settimana seguente, nelle date inizialmente affidate a Lake Placid, avremo un double header anche a Igls. I Mondiali, che come detto avrebbero dovuto andare in scena a Whistler Mountain, si disputeranno invece a Königsee, esattamente quattro settimane dopo la tappa valevole per la Sfera di cristallo (come d’abitudine, la manifestazione iridata non avrà valore per la Coppa del Mondo). Infine la stagione si concluderà a Yanqing, in Cina, sul budello dove nel febbraio 2022 verranno assegnate le medaglie olimpiche. Cancellata la tappa finale di Pyeong Chang, che di fatto viene sostituita da quella di Königsee a inizio gennaio.

NUOVO CALENDARIO COPPA DEL MONDO SLITTINO 2020-2021

28-29 novembre: IGLS 1 (Austria)

5-6 dicembre: ALTENBERG (Germania)

12-13 dicembre: OBERHOF 1 (Germania)

19-20 dicembre: WINTERBERG (Germania)

2-3 gennaio: KÖNIGSEE (Germania)

9-10 gennaio: SIGULDA (Lettonia) [Valevole anche come Europeo]

16-17 gennaio: OBERHOF 2 (Germania)

23-24 gennaio: IGLS 2 (Austria)

30-31 gennaio: MONDIALI KÖNIGSEE (Germania) [Non valevoli per la Coppa del Mondo]

20-21 febbraio: YANQING (Cina)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SLITTINO

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse