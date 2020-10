Slittino, Coppa del Mondo 2020-2021: la squadra italiana si prepara ad Altenberg in vista della nuova stagione

Si entra sempre più nel vivo per quel che riguarda la preparazione della squadra italiana di slittino artificiale in vista della partenza della Coppa del Mondo 2020-2021, che si disputerà a fine novembre sul budello di Igls, in Austria. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha infatti convocato il primo raduno in pista per la compagine azzurra da oggi, giovedì 22, a sabato 31 ottobre sul catino di Altenberg, in Germania, per una sessione di test a cui parteciperanno anche altre nazioni protagoniste del circuito.

Sono dodici gli atleti convocati dal sei volte medagliato olimpico: si tratta di Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Lukas Gufler, Leon Felderer, Ludwig Roeder, Patrick Rastner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Andrea Voetter, Sandra Robatscher, Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler. In Germania saranno presenti anche i tecnici Wilfried Huber, Oswald Haselrieder e il preparatore Guenther Taschler.

Foto: Lapresse