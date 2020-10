Sinner-Nadal oggi, Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Oggi, è il giorno dei giorni per Jannik Sinner. Il 19enne altoatesino affronterà sul Philippe Chatrier di Parigi (Francia) il n.2 del mondo Rafael Nadal per il match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2020. Jannik, per la prima volta qualificatosi in un turno di uno Slam così prestigioso, affronterà colui che è riconosciuto come il giocatore più forte di tutti i tempi sulla terra rossa, avendo trionfato ben 12 volte a Parigi. Qualcosa di fantascientifico.

Tuttavia, il 19enne italiano ha le qualità per affrontare a testa alta il suo rivale ed esprimere un tennis di pregevole fattura. Comunque vada sarà un successo per lui, che sta “studiando” per diventare campione molto velocemente. Sinner arriva, infatti, all’appuntamento avendo eliminato giocatori di un certo spessore come il n.13 del mondo David Goffin al primo turno e negli ottavi il n.7 del ranking Alexander Zverev, pur debilitato da uno stato febbrile che nelle ultime ore sta suscitando tante polemiche vista la particolarità della condizione, legata al Covid-19. Tuttavia, la personalità dimostrata dall’azzurrino è stata tale che i meriti per il raggiungimento di un traguardo del genere ci sono tutti. Contro Nadal servirà una prova perfetta per sperare di andare avanti, visto che Rafa non ha concesso alcun set ai rivali fino a questo momento e perso briciole di game.

PROGRAMMA SINNER-NADAL

La partita tra Jannik Sinner e Rafael Nadal, ultimo confronto sul Philippe Chatrier (primo match alle 11.00), sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito il programma.

PROGRAMMA E ORARIO SINNER-NADAL, ROLAND GARROS 2020

Court Philippe Chatrier dalle ore 11.00

5° ed ultimo incontro (inizio stimato: tardo pomeriggio/sera)

M Jannik Sinner (ITA)-Rafael Nadal (ESP) (2)

