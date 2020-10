Roland Garros 2020, gli italiani in campo oggi: orari, tv, ordine di gioco, programma 6 ottobre

Oggi, 6 ottobre, giornata dedicata ai quarti di finale al Roland Garros 2020, eccenzion fatta per il match d’apertura tra Ons Jabeur e Danielle Rose Collins ultima sfida degli ottavi. In chiave azzurra sarà chiamato all’impresa sia Jannik Sinner che sfiderà Rafael Nadal. Martina Trevisan, invece, si troverà di fronte la sorprendente Iga Swiatek che nell’ultima partita ha battuto la testa di serie numero 1 del seeding Simona Halep.

Per il giovane altoatesino sarà la prima partita contro il campione maiorchino. Lo spagnolo è stato un rullo compressore sin qui e parte, ovviamente, con i favori del pronostico. Per l’azzurro sarà una partita molto importante per capire a che punto è arrivato il suo percorso di crescita. Sarà l’ultimo match sul Philippe Chatrier. Ad anticipare questa sfida l’incontro che vedrà opposta Trevisan alla giovane polacca che al pari dell’azzurra ha stupito il mondo con prestazioni di altissimo livello nello Slam francese.

Oggi, domenica 6 ottobre, si terrà la decima giornata dei tabelloni principali del Roland Garros 2020 di tennis. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dei match degli azzurri.

ORDINE DI GIOCO ITALIANI 6 OTTOBRE 2020

Court Philippe Chatrier

Quarto match dalle 11.00: Martina Trevisan-Iga Swiatek

a seguire (dunque nel tardo pomeriggio/prima serata)

Jannik Sinner-Rafael Nadal

Diretta tv Eurosport 1

Diretta streaming Eurosport Player

Diretta live testuale di alcuni match OA Sport

