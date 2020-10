Si può prendere Covid-19 una seconda volta? La storia del ciclista Fernando Gaviria: guarito a marzo, ammalato al Giro d’Italia

Chi ha già preso Covid-19 può poi essere contagiato una seconda volta? La risposta è affermativa. I casi nel mondo sono diversi, soprattutto negli ultimi due-tre mesi. Si tratta di persone che hanno contratto il Coronavirus durante l’inverno-primavera, nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria, e che sono poi state nuovamente contagiate tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Secondo alcuni studi e secondo molteplici evidenze cliniche, sembra dunque che l’immunità a questo virus possa durare soltanto alcuni mesi. Tra questi casi c’è anche quello del ciclista professionista Fernando Gaviria.

Il colombiano era risultato positivo a fine febbraio, mentre era impegnato all’UAE Tour. Il 25enne faceva infatti parte di un gruppo di sei persone a cui era stata diagnosticata la positività al Coronavirus durante la corsa negli Emirati Arabi Uniti, uno degli eventi di apertura della stagione ciclistica. Il velocista era stato ricoverato in ospedale, dove era rimasto per ben quattro settimane prima di essere dimesso. L’alfiere della UAE Emirates era poi tornato a correre durante l’estate ed era in grandissima forma: il 29 luglio aveva vinto la seconda tappa della Vuelta a Burgos, il 19 agosto si era imposto nella seconda frazione del Tour du Limousin, poi aveva collezionato un paio di secondi posti alla Tirreno-Adriatico prima di trionfare al Giro della Toscana il 16 settembre.

Loading...

Loading...

Il 3 ottobre aveva incominciato la sua avventura al Giro d’Italia, non riuscendo comunque mai a brillare allo sprint (il suo miglior risultato è il settimo posto sul traguardo di Rimini lo scorso 14 ottobre). Oggi la notizia di una nuova positività al Covid-19: un secondo shock per il forte Fernando Gaviria, il quale è stato costretto ad abbandonare la Corsa Rosa e ora dovrà nuovamente combattere contro la malattia per guarire una seconda volta.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse