Sci alpino: slalomiste in Senales, gigantiste ferme una settimana. Piccola contrattura alla schiena per Martina Peterlini

I prossimi due appuntamenti in Coppa del Mondo vedranno scendere in campo le tanto attese slalomiste azzurre, giovani e promettenti, assieme comunque all’esperienza di Irene Curtoni che quest’anno ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente allo slalom e alle lanciatissime Bassino e Brignone.

Facciamo il punto della situazione con il DT femminile dell’Italia, Gianluca Rulfi, che nello specifico segue soprattutto il gruppo élite: “Tutto a posto, le ragazze stanno bene, a parte una contrattura alla schiena per Martina Peterlini, ma nulla di grave. A Levi avremmo otto pettorali, sei più i due nominali dalla Coppa Europa conquistati proprio da Rossetti e Peterlini. Rossetti, Peterlini, Della Mea e Irene Curtoni ci saranno, idem Brignone e Bassino, poi sceglieremo quali giovani portare in Finlandia. Adesso chi ha gareggiato a Sölden avrà una settimana di riposo, poi scieremo tre giorni ogni settimana fino a Levi, con base in Val Senales“.

Il 13 novembre, a Lech, in Austria, ecco il primo gigante parallelo; il successivo 20-21 toccherà a Levi ospitare due slalom speciali consecutivi, su un pendio mai troppo favorevole ai colori azzurri. Sarà tempo di invertire la rotta?

