Sci alpino, Marta Rossetti pronta per la stagione: “Il parallelo è una novità. Per Levi sarò al top”

Sarà il gigante parallelo di Lech-Zeurs in Austria, previsto il prossimo 13 novembre, la gara d’esordio stagionale in Coppa del Mondo per la ragazza di Puegnago del Garda, promettente slalomista, Marta Rossetti. Quindi il doppio appuntamento a Levi per una doppietta tra i rapid gates prevista il 21 e 22 novembre.

Rossetti, l’azzurra bresciana in forza a Gruppo Sportivo della Polizia, è pronta per affrontare il cammino finale di avvicinamento alle sue gare di Coppa del Mondo e da ieri è in Val Senales per tre giorni sulla pista Gurschler, per affinare gli ultimi automatismi, trovare le sensazioni buone per l’esordio stagionale in Coppa del Mondo.

Novità per Marta : quest’anno il suo inizio di stagione sarà appunto rappresentato dal parallelo- gigante che si correrà a Lech Zeurs. “Il Parallelo gigante è una disciplina nuova per me – racconta Marta – mi piace, anche se l’abbiamo provato ancora poco per potermi esprimere. In slalom invece conto di entrare in perfetta forma per il 21 novembre. Da ora al 13 novembre dovremo sciare tutte le settimane per trovare le sensazioni giuste per le gare.”

Sulla scia vincente delle gigantiste ora è il momento di tifare per le Slalomiste azzurre.

Foto: Pentaphoto.