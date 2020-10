Sci alpino, Marta Bassino: “Sto sciando bene, la fiducia c’è. Voglio migliorare. E dico forza Limone Piemonte!”

Marta Bassino, 24 anni, sembra il ritratto della serenità. La tristezza sul suo volto appare solo quando l’argomento di discussione scivola sulla situazione difficili delle terre che fanno parte del suo “vissuto”, da Limone Piemonte a molte altre zone del cuneese, colpite e spesso devastate dall’alluvione degli ultimi giorni. Ma parlando di sci, Coppa del Mondo, gare e pressione, sembra proprio che la ragazza di Borgo San Dalmasso, lo scorso anno prima sciatrice italiana ha salire sul podio nel circuito maggiore in cinque specialità diverse nella stessa stagione, affronti il suo percorso agonistico con la forza dei nervi distesi.

L’abbiamo incontrata margine del giornata FISI dedicata ai festeggiamenti per i 100 anni della Federazione Italiana Sport Invernali, a Milano. Il fatto di non essere andati in Sudamerica per gli allenamenti non ha creato particolari problemi a Marta, che pure adora allenarsi in Argentina: “E’ andata bene lo stesso, nonostante tutto. E siamo stati davvero fortunati perché abbiamo trovato condizioni eccellenti sotto ogni punto di vista sui ghiacciai europei, soprattutto con giornate di sole che ci hanno permesso di immagazzinare lavoro fondamentale per l’imminente stagione“.

Loading...

Loading...

Come arriva a Sölden la cuneese, dopo l’ultima straordinaria stagione chiusa al 5° posto della classifica generale in Coppa e con la ciliegina sulla torta del primo trionfo nel circuito maggiore, nel gigante, a Killington? “In questo periodo sto sciando bene, quindi mi sento in fiducia. Certo, Sölden è sempre particolare perché arriva molto presto nell’annata e quest’anno sarà anche anticipato di una settimana, come appuntamento (il prossimo 17 ottobre, NdC). E’ tutto un po’ particolare, non sappiamo come stanno andando le avversarie, come si sono allenate ecc. ecc. Le abbiamo viste in ghiacciaio, sì, ma senza avere confronti con loro con il cronometro, mentre ci capitava spesso con le atlete francesi, per esempio, a Ushuaia. Sarà tutta un incognita la prima gara“.

L’annata 2019-2020 sarà difficile da dimenticare, per Marta: “La scorsa stagione mi ha lasciato tanto. Resta un buon punto di partenza da cui ricominciare: se la metto tutta insieme ho dei bei ricordi, delle buone sensazioni. Riparto da quelle, cercando di migliorare ancora e di portare avanti ciò che ho lasciato nell’ultima annata. Ho lavorato molto in velocità perché devo cercare di migliorare sui tratti di scorrevolezza e nei piani. Serve macinare tanti chilometri, curare al meglio gli sci lunghi e la posizione sugli stessi, insomma, ci vuole un lavoro specifico che è quello che ho cercato di fare in estate“.

La stagione avrà il suo cloud dal 7 al 21 febbraio 2021 con i Mondiali a Cortina: “Sono un grand obiettivo, anche se io solitamente io divido in due parti l’annata, quando c’è il grande appuntamento. Da un parte la rassegna iridata, dall’altra la Coppa del Mondo. Poi però per arrivare pronti al grande evento servono buone gare nel circuito, quelle che ti danno sicurezze e fiducia. Quindi alla fine… i due obiettivi si uniscono!“.

A Limone Piemonte le piogge degli ultimi giorni hanno portato danni ingenti. E Marta su quelle piste è cresciuta: “A Borgo San Dalmazzo, per fortuna, è tutto a posto, ma le immagini di Limone mi hanno fatto venire i brividi. L’alluvione ha creato dei disastri enormi, ho sentito le voci di chi c’è stato e sono drammatiche: è tutto distrutto o quasi; hanno persino visto delle voragini in pista. Sarà veramente dura e dico forza Limone Piemonte, rialzati!”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

gianmario.bonzi@gmail.com

Twitter: @gianmilan76

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter