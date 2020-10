Sci alpino, in Val Senales gigantiste e gigantisti finalizzano la preparazione per l’esordio di Soelden

Siamo ormai a soli cinque giorni dal via ufficiale della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 e la squadra italiana è pronta per finalizzare la propria preparazione. Per questo motivo ha preso il via in Val Senales la rifinitura della squadra di gigante femminile (si concluderà nella giornata di giovedì 15 ottobre, quando avverrà il trasferimento verso l’Austria) che sabato prenderà parte alla tappa d’esordio di Soelden. Impegnate agli ordini del direttore tecnico Gianluca Rulfi ci sono Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Lara Della Mea, Valentina Cillara Rossi, Luisa Bertani e Ilaria Ghisalberti. Presenti anche i tecnici Daniele Simoncelli, Marcello Tavola e Paolo Deflorian.

Sempre in Val Senales da domani, martedì 12 ottobre, saranno impegnati anche i gigantisti. Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, Tommaso Sala, Roberto Nani, Daniele Sorio e Davide Baruffaldi saranno affiancati da Simon Maurberger. Al loro fianco il direttore tecnico Roberto Lorenzi ed i tecnici Walter Girardi e Giancarlo Bergamelli. In questo caso la partenza per Soelden è prevista per la giornata di venerdì 16 ottobre.

Sul ghiacciaio altoatesino saranno presenti in questi giorni (13-17 ottobre) anche le atlete del gruppo di slalom di Coppa del Mondo e Coppa Europa con Irene Curtoni, Anita Gulli, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Serena Viviani, Vera Tschurtschenthaler e Petra Unterholzner, pensando ad un lavoro che le dovrà portare nelle migliori condizioni all’esordio fissato per il 21 e 22 novembre a Levi, in Finlandia. Le ragazze saranno seguite dall’allenatore responsabile Matteo Guadagnini, dall’allenatore responsabile di Coppa Europa Damiano Scolari e dai tecnici Roberto Arioli e Davide Marchetti.

Infine al Passo dello Stelvio da oggi, lunedì 12, fino a sabato 17 ottobre, sarà di scena l’allenamento della squadra di velocità maschile con Christof Innerhofer, Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Alexander Prast e Matteo Marsaglia, insieme al direttore tecnico Alberto Ghidoni e agli allenatori Christian Corradino, Raimund Plancker, Walter Ronconi e Michael Gufler.

Foto: Lapresse