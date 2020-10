Sci alpino, Federica Brignone e Marta Bassino in testa alla Start List di gigante in Coppa del Mondo! La nuova graduatoria

L’Italia ha incominciato col botto la stagione invernale. Marta Bassino e Federica Brignone si sono rese protagoniste di una spettacolare doppietta nel gigante di Soelden, prova che sabato ha aperto la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Le due azzurre hanno dominato la gara andata in scena sul ghiacciaio del Rettenbach e, grazie a questo risultato, sono balzate ai primi due posti della starting list di specialità.

Federica Brignone è al comando, appena davanti a Marta Bassino (splendida vincitrice due giorni fa battendo la compagna di squadra, detentrice della Sfera di Cristallo). Alle loro spalle la slovacca Petra Vlhova, la neozelandese Alice Robinson e la statunitense Mikaela Shiffrin, assente in occasione della prima prova stagionale. Sofia Goggia è rientrata nel primo gruppo di merito, ora è al numero 15 grazie al bel sesto posto di sabato.

Per quanto riguarda il settore maschile, invece, il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen si dividono il primo posto a pari merito, mentre Luca De Aliprandini si conferma nel primo gruppo (è al numero 14). Di seguito il quadro dettagliato aggiornato e le nuove startling list di gigante dopo la prova di Soelden, tappa d’apertura della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino.

STARTING LIST GIGANTE SCI ALPINO (dopo la gara di Soelden):

Starting list GS femminile Cdm:

1. Federica Brignone (Ita) 446

2. Marta Bassino (Ita) 378

3. Petra Vlhova (Svk) 360

4. Alice Robinson (Nzl) 292

5. Mikaela Shiffrin (Usa) 283

6. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 236

7. Wendy Holdener (Svi) 216

8. Tessa Worley (Fra) 200

9. Meta Hrovat (Slo) 191

10. Michelle Gisin (Svi) 178

11. Viktoria Rebensburg (Ger) 144

12. Sara Hector (Sve) 142

13. Ragnhild Mowinckel (Nor) 128

14. Lara Gut-Behrami (Svi) 121

15. Sofia Goggia (Ita) 114

37. Irene Curtoni (Ita) 23

48. Laura Pirovano (Ita) 11

50. Francesca Marsaglia (Ita) 9

53. Luisa Bertani (Ita) 6

53. Roberta Melesi (Ita) 6

Starting list GS maschile Cdm:

1. Alexis Pinturault (Fra) 403

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 403

3. Zan Kranjec (Slo) 367

4. Filip Zubcic (Cro) 357

5. Marco Odermatt (Svi) 272

6. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 258

7. Tommy Ford (Usa) 252

8. Lucas Braathen (Nor) 223

9. Mathieu Faivre (Fra) 210

10. Aleksander Aamodt (Nor) 205

11. Loic Meillard (Svi) 197

12. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 189

13. Gino Caviezel (Svi) 185

14. Luca De Aliprandini (Ita) 161

15. Ted Ligety (Usa) 147

28. Giovanni Borsotti (Ita) 51

32. Riccardo Tonetti (Ita) 35

37. Manfred Moelgg (Ita) 23

38. Simon Maurberger (Ita) 15

43. Roberto Nani (Ita) 8

49. Hannes Zingerle (Ita) 4

52. Daniele Sorio (Ita) 1

Foto: Lapresse