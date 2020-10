Sci alpino, Coppa del Mondo 2020-2021: il via da Soelden senza Mikaela Shiffrin. Azzurre a caccia del bersaglio grosso

Otto mesi dopo ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino. La stagione riparte come sempre da Soelden e dal ghiacciaio del Rettenbach, che ospiterà quest’oggi un gigante femminile. Il classico antipasto stagionale con una gara che è un test per valutare l’attuale stato di forma delle atlete, che cercheranno di ritrovare il feeling con la gara dopo il lungo periodo di pausa e di soli allenamenti.

Spicca ovviamente l’assenza di Mikaela Shiffrin. Una decisione sorprendente quella dell’americana, che ha deciso di non gareggiare sulle nevi austriache, nonostante stia proseguendo gli allenamenti dopo i problemi alla schiena avuti nelle ultime settimane. La gara perde sicuramente la principale favorita, che firma uno zero che potrebbe anche risultare pesante nella classifica di specialità, visto che sono davvero tante le avversarie in gigante.

Loading...

Loading...

Tre arrivano dall’Italia e c’è davvero grande attesa per la squadra azzurra. Federica Brignone si presenta al cancelletto di partenza dopo l’incredibile stagione passata, che l’ha vista conquistare la Coppa del Mondo generale oltre che a quella di gigante. La valdostana ci riproverà anche quest’anno, cominciando da una pista sulla quale ha vinto nel 2015 e dove ha chiuso seconda nel 2018.

Punta ad una stagione da protagonista anche Marta Bassino, la seconda punta dell’Italia. La piemontese vuole subito partire con il piede giusto e ha già centrato in passato il podio a Soelden (terza nel 2016). Fari puntati anche su una Sofia Goggia in voglia di riscatto e che cerca un risultato di livello già da questo esordio stagionale. Il Rettenbach è poi una pista che ha sempre portato abbastanza bene ai colori azzurri, visto che nelle ultime cinque edizioni per quattro volte c’è sempre stata un’italiana sul podio.

L’unica volta senza italiane è stato l’anno passato, quando a vincere fu Alice Robinson. La giovane neozelandese proverà a concedere il bis ed è una delle principali favorite. Attenzione ovviamente anche a Petra Vlhova, che vuole subito mettere un bel margine di punti tra lei e Shiffrin. Altra candidata alla vittoria la francese Tessa Worley, salita sul podio negli ultimi tre giganti a Soelden, con la vittoria nel 2018.

Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche e poi alle 13.00 la seconda. Lo spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino sta per iniziare e la speranza è quella che l’Italia possa ripartire festeggiando come alla fine dello scorsa stagione.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo