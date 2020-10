Scherma, Martina Batini: “Ritiro concluso in totale sicurezza e in un’atmosfera tranquilla”

Martina Batini, oro mondiale di fioretto, è l’ospite d’eccezione intervenuta ai microfoni di Fencing2U, il programma di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. La campionessa ha da poco terminato il ritiro, svolto in totale tranquillità e sicurezza: “Il ritiro si è concluso lunedì. E’ andato bene, anche se c’erano meno atleti di quelli previsti. Siamo molto controllati e mi sento molto sicura, perché abbiamo fatto il tampone, abbiamo i nostri gruppi fissi, i contatti limitati e sempre con le stesse persone. L’atmosfera è tranquilla e non ho avvertito particolare ansia o timore“.

Durante la trasmissione, tanti sono stati i temi affrontati: da Tokyo 2020, rinviata al 2021, a quanto ha significato fermarsi e non poter gareggiare. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

Loading...

Loading...

LA VIDEO INTERVISTA A MARTINA BATINI



CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCHERMA

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico