Rugby, Sei Nazioni 2020: le formazioni di Italia-Inghilterra. Franco Smith: “Proseguiamo nella nostra strada per costruire una identità precisa”

Il Sei Nazioni 2020 di rugby è scattato sabato 1 febbraio 2020 ed ha visto subito la sconfitta all’esordio dell’Italia, che ha perso in Galles per 42-0. Altra trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, e nuova sconfitta in casa della Francia domenica 9 febbraio per 35-22. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per gli azzurri, che hanno ceduto alla Scozia sabato 22 febbraio per 0-17 all’Olimpico di Roma. Poi è giunta l’emergenza sanitaria ed il torneo è stato sospeso: alla ripresa nuova trasferta e nuova sconfitta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, per 50-17, poi ultima recita del torneo sabato 31 ottobre alle ore 17.45 a Roma con l’Inghilterra, per provare a togliere lo zero dalla casella dei punti fatti. La sfida è in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 31 ottobre alle ore 17.45, e verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming verrà affidata a DPLAY, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match valido per il quinto turno del torneo.

A due giorni dal match ha parlato in conferenza stampa il CT azzurro Franco Smith. Così il tecnico: “In Irlanda si sono visti sprazzi del nostro gioco e qualcosa di positivo, ma siamo consapevoli che abbiamo tanto lavoro davanti a noi. Siamo una squadra giovane e che ha voglia di emergere. Proseguiamo nella nostra strada per costruire una identità precisa“. Replica il CT degli inglesi, Eddie Jones: “Ci siamo allenati con una buona intensità questa settimana e la squadra è eccitata all’idea di sfidare l’Italia al nostro meglio. Ci siamo preparati bene e non vediamo l’ora di indossare la maglia dell’Inghilterra e mostrare quello di cui siamo capaci. Avremo due grandi traguardi per Ben Youngs e Jamie George che raggiungono il centesimo e cinquantesimo cap: una testimonianza delle loro capacità, del loro duro lavoro e dell’amore che hanno per la Nazionale inglese e, per entrambi, c’è ancora molto che li aspetta“.

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY 2020

V giornata

Sabato 31 ottobre ore 17.45

Roma, Stadio Olimpico

Italia v Inghilterra

Diretta tv su DMAX

Diretta streaming su DPLAY

Diretta live testuale su OA Sport

LE FORMAZIONI DI ITALIA-INGHILTERRA

ITALIA

15 Matteo MINOZZI (London Wasps, 19 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 24 caps)

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 33 caps)

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 27 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 26 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 1 cap)

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 16 caps)

8 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 17 caps)

7 Braam STEYN (Benetton Rugby, 40 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 26 caps)

5 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 4 caps)

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 7 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 6 caps)

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 28 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 1 cap)

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 30 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 10 caps)

19 David SISI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

20 Johan MEYER (Zebre Rugby Club 5 caps)

21 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 21 caps)

22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 39 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 1 cap)

INGHILTERRA

15 George Furbank (Northampton Saints, 2 caps)

14 Anthony Watson (Bath Rugby, 43 caps)

13 Jonathan Joseph (Bath Rugby, 50 caps)

12 Henry Slade (Exeter Chiefs, 29 caps)

11 Jonny May (Gloucester Rugby, 56 caps)

10 Owen Farrell (Saracens, 83 caps)

9 Ben Youngs (Leicester Tigers, 99 caps)

8 Billy Vunipola (Saracens, 51 caps)

7 Sam Underhill (Bath Rugby, 18 caps)

6 Tom Curry (Sale Sharks, 23 caps)

5 Jonny Hill (Exeter Chiefs, esordiente)

4 Maro Itoje (Saracens, 38 caps)

3 Kyle Sinckler (Bristol Bears, 35 caps)

2 Jamie George (Saracens, 49 caps)

1 Mako Vunipola (Saracens, 59 caps)

A disposizione

16 Tom Dunn, (Bath Rugby, esordiente)

17 Ellis Genge (Leicester Tigers, 18 caps)

18 Will Stuart (Bath Rugby, 3 caps)

19 Charlie Ewels (Bath Rugby, 15 caps)

20 Ben Earl (Bristol Bears, 3 caps)

21 Dan Robson (Wasps, 2 caps)

22 Ollie Lawrence (Worcester Warriors, esordiente)

23 Ollie Thorley (Gloucester Rugby, esordiente)

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com