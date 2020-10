Rugby, Pro14 2020-2021: Benetton-Scarlets 3-10. Veneti combattivi, ma conquistano un solo punto

Il Pro 14 di rugby continua con la terza giornata della stagione 2020-2021: il Benetton, dopo le sconfitte patite nelle prime due sfide, esce ancora una volta battuto e con un solo punto dopo un incontro generoso, questa volta in casa contro gli Scarlets, che invece centrano la vittoria nel finale, imponendosi con lo score di 3-10.

Nel primo tempo la partita è molto chiusa e non si segna a lungo: l’unico capace di muovere il tabellino è Keatley, che a metà frazione, precisamente al 21′, trova dalla piazzola il 3-0 con cui le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa gli ospiti impattano, ancora a metà frazione, per la precisione al 60′, su piazzato con O’Brien. Gli Scarlets però mettono la freccia: al 69′ meta di Asquith, con conversione di O’Brien per il 3-10. Al 73′ per gli ospiti c’è il rosso a Jones, ma il forcing del Benetton non scosta lo score dal 3-10 finale.

Foto: Alfio Guarise LPS