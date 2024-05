United Rugby Championship: le Zebre non vincono neanche con gli Scarlets

Si è appena conclusa la sfida valevole per la penultima giornata della stagione dell’United Rugby Championship e al Lanfranchi di Parma sono scese in campo le Zebre Parma e i gallesi Scarlets. Per la franchigia federale una chance unica per tornare a quella vittoria che mancava da novembre. Ecco come è andata.

Parte forte la formazione di casa e dopo 5 minuti di gioco è Licata a sfondare e schiacciare per il 7-0 iniziale. Rispondono gli Scarlets, che si spingono nei 22 metri emiliani. Provano a resistere le Zebre, ma al 15’ è Elias a schiacciare per il 7-5. Insistono i gallesi, difendono male gli emiliani e Davies schiaccia la meta del sorpasso e punteggio sul 7-12.

Risponde, finalmente, la formazione di Roselli e al 25’ va sulla piazzola Montemauri e punteggio che va sul 10-12. Ancora Zebre Parma in attacco, ancora indisciplina gallese e al 29’ ancora Montemauri dalla piazzola e controsorpasso dei padroni di casa sul 13-12. Al 32’, però, brutto pallone perso dalle Zebre, che si fanno intercettare l’ovale ed è ancora Davies a correre fin sotto i pali per il 13-19 con cui si chiude il primo tempo.

Continua a soffrire la franchigia federale a inizio ripresa e al 42’ arriva la meta del bonus per gli Scarlets, con Lewis che schiaccia il 13-26. Devono reagire le Zebre Parma e al 51’, dopo aver riconquistato fortunosamente un ovale, spingono con gli uomini di mischia ed è Hasa a schiacciare per il 18-26.

Passano i minuti, ma sono gli Scarlets a controllare possesso e territorio e schiacciano le Zebre Parma nei loro 22 metri. E al 69’ arriva il fallo dei padroni di casa, con cartellino giallo per Dominguez, e gallesi che allungano sul 18-29. Insistono gli Scarlets, altro fallo dei padroni di casa e punteggio che va sul 18-32 e match chiuso.