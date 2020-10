Rugby, Pro 14: Zebre, l’esordio con Cardiff è amaro

Finisce 6-16 per i Cardiff Blues il match d’esordio della nuova stagione di Guinness Pro 14. Perdono le Zebre alla prima al Lanfranchi e lo fanno al termine di una partita poco spettacolare, dove i bianconeri non riescono mai a rendersi pericolosi, nonostante il rosso a Turnbull a inizio ripresa, e la meta di Josh Adams spezza la partita e lancia i gallesi.

Parte in maniera coraggiosa la formazione bianconera, che tiene palla nei propri 22 e mette in scena un’azione di oltre due minuti nella sua metà campo, prima di obbligare al fallo Cardiff e risalire il campo. Insiste la formazione di casa, ma fatica a guadagnare la linea del vantaggio. Al 9’ una palla alta calciata dai bianconeri costa cara, con Federico Mori che interviene scomposto sull’avversario che è in aria e viene ammonito, lasciando i suoi in inferiorità per 10 minuti. Ancora un fallo, questa volta un tenuto, delle Zebre e all’11’ va sulla piazzola Jarrod Evans e primi punti della partita. Due touche su due offensive perse non permettono a Canna e compagni di colpire, anche se i padroni di casa continuano a spingere in attacco. Al 18’ un fallo gallese manda Carlo Canna sulla piazzola, ma il vento tradisce l’apertura che sbaglia.

Ancora un’infrazione dei Blues al 22’ manda Canna sulla piazzola, ma questa volta il numero 10 trova i pali e punteggio che va sul 3-3. Passano solo tre minuti ed è la squadra di Parma a commettere fallo ed Evans va sulla piazzola, ma sbaglia. Subito dopo, però, ecco che un calcio al largo dei gallesi beffa la difesa delle Zebre, palla che arriva a Josh Adams e prima meta del match e punteggio che va sul 3-10 per gli ospiti. Provano a reagire le Zebre, ma ancora una volta faticano a trovare gli spazi pur gestendo tanto possesso. Così finiscono i primi 40 minuti con i gallesi avanti di una meta.

A inizio ripresa brutto placcaggio subito da Maxime Mbandà e dopo aver consultato il TMO arriva il cartellino rosso diretto per Josh Turnbull per un placcaggio con la spalla sul viso della terza linea delle Zebre. Canna piazza i tre punti, ma subito dopo Violi calcia fuori un pallone, convinto di essere partito dentro i propri 22, e regala un nuovo pallone in attacco a Cardiff. Dalla seguente azione va in meta Ray Lee-Lo, ma l’arbitro annulla per un avanti e si salvano i padroni di casa. Ha aumentato però il ritmo del proprio gioco la squadra ospite e le Zebre hanno visto diminuire drasticamente il possesso e al 53’ un fallo bianconero manda Evans sulla piazzola, ma il calcio dalla distanza non va a segno. Un brutto errore palla in mano al 56’ regala ai Blues la palla poco fuori dai 22, fallo Zebre ed Evans questa volta non sbaglia e +7 per gli ospiti.

Si entra nell’ultimo quarto di gioco con le Zebre obbligate a segnare una meta per tornare in partita. Purtroppo il copione non cambia e Bisegni e compagni faticano a guadagnare metri. Passano i minuti e al 70’ addirittura la squadra di Cardiff ad arrivare vicino ai 22 metri, subire fallo e con Jason Tovey vanno oltre break. Non riesce a reagire la squadra di Bradley, che solo a tempo quasi scaduto arriva sulla linea di meta gallese, ma non sfonda. Ultima chance per andare sotto break e prendere il punto di bonus, ma i gallesi vincono la mischia e conquistano il successo.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS