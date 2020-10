Rugby, Pro 14: Benetton Treviso, un positivo al Covid nel gruppo

È scossa dalla positività di un giocatore la preparazione della partita contro il Connacht della Benetton Treviso il prossimo weekend. A seguito del ciclo di tamponi effettuati nella giornata di lunedì, infatti, la Benetton Treviso ha reso noto che un proprio giocatore è risultato positivo al test per l’identificazione del Covid-19.

Il giocatore è asintomatico ed è stato posto in isolamento domiciliare rispetto al resto del gruppo squadra. La società si è tempestivamente adoperata informando PRO14, FIR e ULSS2 Marca Trevigiana e concordando il protocollo da seguire per far porre in essere le ulteriori misure necessarie di verifica sullo stato di salute giornaliero del gruppo squadra in avvicinamento alla gara contro Connacht. Tutti gli altri tamponi effettuati ad atleti e staff, anche nella giornata di ieri, sono risultati negativi.

I biancoverdi hanno avuto un avvio di stagione difficile, con tre sconfitte nelle prime tre giornate e a Galway vanno a caccia di un difficile successo che dia una svolta alla stagione. Di contro, invece, gli irlandesi del Connacht sono attualmente terzi nella conference B con due vittorie e un solo ko al passivo. Per i ragazzi di Kieran Crowley particolarmente pesante il ko dello scorso weekend, un 3-10 subito in casa contro degli Scarlets non irresistibili e i biancoverdi dovranno dimostrare di poter fare di più fin da domenica prossima.

Foto: Ettore Griffoni – LPS