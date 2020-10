Rugby, Pro 14: Benetton, a Monigo arriva il forte Leinster

Si disputa sabato pomeriggio il match valevole per la seconda giornata del Guinness Pro 14 e in campo scende la Benetton Treviso, che a Monigo ospita il Leinster. Una sfida non facile, contro i dubliners campioni in carica e che hanno esordito con una netta vittoria lo scorso fine settimana.

All’esordio Treviso ha dovuto cedere 35-24 sul campo dell’Ulster, al termine di un match comunque combattutissimo. Nei primi 40 minuti, infatti, i veneti hanno marcato stretto i ragazzi di Belfast, hanno segnato tre mete e hanno chiuso il primo tempo sul 21-21. Nella ripresa, però, un po’ la frenesia del risultato, un po’ la fatica fisica, hanno visto il Belfast allungare deciso, mentre la Benetton ha mancato la meta che sarebbe valsa il doppio bonus.

Bonus arrivato, invece, in meno di un’ora all’RDS Arena di Dublino per il Leinster, che ha demolito i Newport Dragons con il punteggio di 35-5. Quattro mete in 55 minuti, ma match già ampiamente deciso nel primo tempo per Sexton e compagni e match dove come sempre ha brillato il trequarti Lowe, autore di due mete e uno dei giocatori più pericolosi per la Benetton Treviso sabato.

Il match vedrà il fischio d’inizio alle 18.15 con diretta streaming su DAZN. La Benetton dovrà rinunciare in prima linea a Marco Riccioni, uscito infortunato dal match contro l’Ulster. Il pilone azzurro, infatti, ha subito una lesione di secondo grado del semimembranoso e del semitendinoso della coscia sinistra.

