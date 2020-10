Rugby, Sergio Parisse: “Voglio un’ultima partita in azzurro”

Non era in campo a Dublino, dopo aver saltato le prime tre giornate del Sei Nazioni a febbraio. Non ci sarà sabato a Roma, contro l’Inghilterra. Eppure Sergio Parisse, icona del rugby italiano ed ex capitano azzurro, non ha riposto la maglia dell’Italrugby in un cassetto e spera di poterla vestire ancora, almeno una volta.

142 caps con l’Italia, uno dei numeri 8 più forti di tutti i tempi a livello mondiale, capitano degli azzurri per oltre un decennio, Parisse è impegnato con la maglia del Tolone e già prima dell’inizio dell’ultimo Sei Nazioni era stato chiaro sul fatto di non essere più parte integrante del gruppo azzurro. Un allontanamento per ringiovanire la rosa, dare maggior responsabilità al gruppo per un giocatore che, a 37 anni, ormai non può più essere l’emblema attorno cui costruire una squadra. Ma, nonostante ciò, Sergio non vuole ancora dire definitivamente addio all’azzurro.

Loading...

Loading...

Intervistato da Will Greenwood per Sky Sports, infatti, il campione azzurro ha dichiarato che pensa e vuole ancora vestire la maglia dell’Italrugby. “Sono fiducioso che questo avvenga. Non voglio fare piani a lungo termine: in questo contesto non si può sapere quello che succederà nel mondo nei prossimi tre o quattro mesi, ma personalmente mi sento bene fisicamente. Quando hai 37 anni sapete quanto è importante essere in forma e che sia tutto a posto. Sono speranzoso. È qualcosa che io voglio e che mi auguro, spero di arrivare a questo magari nel prossimo Sei Nazioni” le sue parole.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberto Bartomeoli – LPS