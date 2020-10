Rugby, Franco Smith: “Siamo consapevoli che per noi questo è un nuovo inizio”. Luca Bigi: “Il ruolo di capitano è una grande responsabilità”

Il Sei Nazioni 2020 di rugby è scattato sabato 1 febbraio 2020 ed ha visto subito la sconfitta all’esordio dell’Italia, che ha perso in Galles per 42-0. Altra trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, e nuova sconfitta in casa della Francia domenica 9 febbraio per 35-22. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per gli azzurri, che hanno ceduto alla Scozia sabato 22 febbraio per 0-17 all’Olimpico di Roma. Poi è giunta l’emergenza sanitaria ed il torneo è stato sospeso: alla ripresa nuova trasferta e nuova sconfitta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, per 50-17, poi ultima recita del torneo domani, sabato 31 ottobre alle ore 17.45 a Roma con l’Inghilterra, per provare a togliere lo zero dalla casella dei punti fatti. La sfida è in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 31 ottobre alle ore 17.45, e verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming verrà affidata a DPLAY, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match valido per il quinto turno del torneo. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa il CT azzurro Franco Smith ed il capitano dell’Italia Luca Bigi.

Così il tecnico: “Siamo consapevoli che per noi questo è un nuovo inizio, e gli obiettivi sono tanti. Innanzitutto quello di indentificare quali sono i giocatori che possano portare avanti la bandiera dell’Italia. Vogliamo creare un DNA specifico con un’alta etica del lavoro: piano piano bisogna costruire tutto, ci sono dei processi che vanno seguiti. Abbiamo lavorato tanto in vista della partita di domani. Dobbiamo affrontare l’Inghilterra seguendo il nostro gioco. Vogliamo cercare di essere sempre più competitivi: questo è un fattore che passa anche da partite di questo livello. L’età media della rosa a disposizione è di poco più di 24 anni. In più ci siamo trovati a lavorare a distanza per mesi con una pandemia in atto che ha limitato quelli che erano i programmi iniziali. Non sono scuse ma dati di fatto. Il livello internazionale richiede una grande intensità e noi stiamo lavorando per essere sempre più performanti“.

Loading...

Loading...

Queste le parole del capitano dell’Italia: “La difesa dell’Irlanda nella scorsa partita ci ha messo sotto pressione. A mente lucida abbiamo analizzato tutto ciò che non ha funzionato. Siamo consapevoli sia del risultato che della performance. Abbiamo costruito una buona settimana di lavoro in vista del prossimo match. Il ruolo di capitano è una grande responsabilità, soprattutto in momenti come questi. Credo molto nel lavoro anche fuori dal campo: è importantissimo dare rilevanza anche a quello che viene fatto insieme ai giocatori e staff nell’area che non riguarda strettamente il rettangolo di gioco. La resilienza è un concetto che vogliamo far nostro. Stiamo affrontando un processo di crescita che passa da allenamenti, partite, gestione dei momenti chiave, riunioni. Vogliamo provare a riscattare la prestazione della scorsa settimana“.

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY 2020

V giornata

Sabato 31 ottobre ore 17.45

Roma, Stadio Olimpico

Italia v Inghilterra

Diretta tv su DMAX

Diretta streaming su DPLAY

Diretta live testuale su OA Sport

LE FORMAZIONI DI ITALIA-INGHILTERRA

Roma, Stadio Olimpico – Sabato 31 ottobre, ore 17.45

Guinness Sei Nazioni 2020, V giornata – Diretta DMAX, canale 52 del digitale terrestre

Italia v Inghilterra

Italia: Minozzi; Padovani, Morisi, Canna, Bellini; Garbisi, Violi; Polledri, Steyn, Negri; Cannone, Lazzaroni; Zilocchi, Bigi (cap), Fischetti. A disposizione: Lucchesi, Ferrari, Ceccarelli, Sisi, Meyer, Mbandà, Palazzani, Mori. All. Smith.

Inghilterra: Furbank; Watson, Joseph, Slade, May; Farrell (cap), Youngs; Vunipola B., Underhill, Curry; Hill, Itoje; Sinckler, George, Vunipola M. A disposizione: Dunn, Genge, Stuart, Ewels, Earl, Robson, Lawrence, Thorley. All. Jones.

Arb. Pascal Gauzere (FFR)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse